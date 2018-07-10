Adem Kılıçcı kazandığı parayı bağışlıyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'ın son şampiyonu Adem Kılıçcı, kazandığı paranın yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.
Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Kazandığım paranın yarısını bir kuruma bağışlayacağım. Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek yetenekli sporcular yetiştireceğim.”
TRT
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