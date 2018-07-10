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Adem Kılıçcı kazandığı parayı bağışlıyor

Adem Kılıçcı kazandığı parayı bağışlıyor.20232
  • Giriş : 10.07.2018 / 10:51:00

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı, yarışmadan kazandığı parayı bağışlıyor.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor'ın son şampiyonu Adem Kılıçcı, kazandığı paranın yarısını hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

Kılıçcı, “Survivor”dan kazandığı para ödülünü ne için kullanacağı sorusunu şöyle yanıtladı: “Kazandığım paranın yarısını bir kuruma bağışlayacağım. Kalanıyla kendime salon açacağım ve orada olimpiyatlara gidecek yetenekli sporcular yetiştireceğim.”

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