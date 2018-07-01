Adı Fenerbahçe'yle anılan Wilshere konuştu!
Fenerbahçe’nin transfer listesindeki Jack Wilshere, geleceğine dair çok önemli açıklamalar yaptı. Arsenal ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu 2001’den beri formasını giydiği Londra ekibiyle yollarını ayırdı.
Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen İngiliz futbolcu Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Premier Lig’i ne kadar sevdiğimi herkes bilir ama eğer doğru bir fırsat gelirse yurt dışına gitmeyi isterim. Acele etmiyorum. Bugün, Arsenal ile olan sözleşmemin son günündeyim ve benim için tuhaf bir gün.” ifadelerini kullandı.
Kendisini hazır tuttuğunu söyleyen İngiliz futbolcu, “Arsenal’de geçen 17 yılın ardından yeni bir serüven başlayacak. Görüşmelerim sürüyor ve kendimi hazır tutuyorum. Bir şeyler netleşince hazır olmak istiyorum” dedi.
Premier Lig’den Fulham, Crystal Palace, West Ham, Everton gibi takımların da peşinde olduğu yıldız futbolcu, “Dinlenmek için de iyi bir fırsat yakaladım ve ne istediğime dair iyi bir karar vermek için acele etmeyeceğim. Transfer süresi Ağustos’ta bitiyor. Bu yüzden hala zamanım var” şeklinde konuştu.
Transfer için net bir tarih veremeyeceğini söyleyen Wilshere, “Transferin son gününü herkes biliyor. Takımlar panik halde transferler yapıyor. Transfer için net bir tarih veremeyeceğim” yorumunda bulundu.
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