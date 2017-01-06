Adil Öksüz'den sonraki isim 'Burhan'
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve serbest bırakılan, o günden beri de kayıplara karışan Adil Öksüz'den sonra örgütün 2. ismi olan imam belli oldu.
Fethullahçı Terör Örgütü'nün ikinci önemli isminin 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' Metin Ayar olduğu belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ikinci isminin 'Burhan' kod adlı a iki numaralı sivil ismi olduğu değerlendirilen FETÖ'nün "Burhan" kod adlı 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' Metin Ayar'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni merkez üs olarak kullandığı, aynı Öksüz gibi 12 Temmuz'da yabancı bir ülkenin pasaportuyla İstanbul'a indiği, darbe girişimi başarısız olunca Öksüz gibi sırra kadem bastığı öğrenildi.
SABAH
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