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Adil Öksüz'e büyük şok! Yakanlandı

Adil Öksüz'e büyük şok! Yakanlandı.12990
  • Giriş : 23.06.2018 / 09:57:00

Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik'in yakalandığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya'da yapılan operasyonlarda, örgütün kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'ün bacanağı yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto askerler ve onları yöneten mahrem imamlara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında geçen Salı günü Konya merkezli 31 ilde 124 mahrem imamı yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda şüphelilerde 47’si gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün bacanağı Ökkeş Tetik’in de bulunduğu ortaya çıktı. Sakarya'da yakalanan Tetik, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi.

Ökkeş Tetik, geçen Şubat ayında gözaltına alınan Ankara’da görevli mahrem imam M.A tarafından deşifre edildi. M.A. polisteki ifadesinde, “2013 yılı Ocak ayında daha önce görmediğim ‘Gezici’ olarak adlandırılan Ökkeş Tetik, iki harp okulu öğrencisini mezun olmasına 7-8 ay kala ve bir askeri öğrenciyi daha bana getirdi. Zaman zaman da bu 3 öğrenci ile buluştuğumuz evlere gelip, benim yanımda bu öğrenciler ile örgütsel faaliyetler kapsamında görüşür, onlara okulda neler yaptıklarını, okulda hangi komutanlarının olduğunu, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sorardı” dedi.

Örgüt içerisinde 'Gezici' olarak görev yapan Tetik'in, Hava Kuvvetleri içerisinde örgüt üyesi askerleri ve onlara mahrem imamlık yapan kişileri denetlediği ileri sürüldü. Ökkeş Tetik'in ayrıca örgütün mahrem yapılanması içerisinde kritik isimlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı da olan Tetik'in, elebaşı Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya hesabına 126 bin lira para yatırdığı da ortaya çıktı. Ökkeş Tetik'in Ankara’da yürütülen KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçen Nisan ayında mahkeme tarafından tahliye edildiği de belirtildi.

EŞİ, ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞ

Ökkeş Tetik'in eşi Belkıs Nur Tetik'in darbe teşebbüsünün ardından gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği iddia edildi. Belkıs Nur Tetik, serbest kaldıktan sonra evlerine gelen Adil Öksüz'ü polise ihbar etmeyerek kaçmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Belkıs Nur'un halen tutuklu yargılandığı belirtildi.

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