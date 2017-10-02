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Adil Öksüz'ü arayan ekip dağıtıldı

Adil Öksüz'ü arayan ekip dağıtıldı.12990
  • Giriş : 02.10.2017 / 07:36:00

FETÖ'nün kritik isimlerinden Adil Öksüz'ü arayan ekip dağıtıldı.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ün bulunması için emniyette oluşturulan özel ekibin dağıtıldığı öğrenildi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe kalkışmasındaki kilit isimlerden olan firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün yakalanması amacıyla emniyet tarafından oluşturulan özel ekip dağıtıldı. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre ekibe yeni görevler verilirken, Öksüz’ü arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HABERTURK

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