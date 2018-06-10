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Adil Öksüz'ün baldızına müebbet!

Adil Öksüz'ün baldızına müebbet!.12990
  • Giriş : 10.06.2018 / 13:14:00

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızına müebbet hapis cezası verildi.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'e verilen ceza belli oldu.

Sakarya'da, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma sonunda,  örgütün "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik  hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan  ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan  iddianame kabul edildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından Öksüz'ün baldızı tutuksuz sanık Belkıs Nur Tetik hakkında hazırlanan 9  sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Sanık Tetik hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütü  üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası istenen  iddianame kabul edildi. Davanın görülmesine 12 Haziran Salı günü Sakarya 5. Ağır  Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İddianamede, sanık Tetik'in ikamet aramasında ele geçen ve eşi Ökkeş  Tetik'e ait olduğunu beyan ettiği telefondaki bir yazıda, kendi ailesinin  isimleriyle Fetullah Gülen'in ismi ifade edilerek, "Güller Gülene olsun feda,  Gülen nesiller dolsun dünya" yazarak Gülen'e övgü dolu sözler sarf edildiği, yine  dershanelerin kapatılmasıyla ilgili Gülen'in yanında olduklarını kaleme aldıkları  ve Gülen'e ait şiirin paylaşımının yapıldığı belirtilen iddianamede, telefondan  "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Sanık Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif  kullandığı, 17-25 Aralık süreci sonrasında 19 katılım hesabı açtırdığı kaydedilen  iddianamede, "Sanığın hesap bakiyesi ve gelişimi incelenmesinde, 2013 Aralık  ayında hesabında sadece 16,56 lira olmasına rağmen 2014 yılı Ocak ayında  hesabında 100 bin 330,87 lira bulunduğu, sanığın hesap hareketlerinde 29 Ocak  2014'te katılım hesabı açma adı altında 60 bin lira yatırdığı, 3 Nisan 2014'te  katılım hesabı açma adı altında hesabına 60 bin 716,76 lira yatırdığı  anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, sanık Tetik'in öğrenim gördüğü zamanlarda FETÖ/PDY'ye ait  evlerde kaldığı, bir dönem örgütle bağlantılı Akyazı FEM Dershanesi'nde çalıştığı  ve KPSS sorularının sızdırılması davasında sanık olan eşi Ökkeş Tetik ile burada  tanışarak evlendiği aktarıldı.

"KAÇMASINA İMKAN SAĞLAMIŞTIR"

Sanık Belkıs Nur Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün  örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan  iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya  bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya  gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak  kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından  olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı  anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef  ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı  tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla  terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."

"19 TEMMUZ'DA AKYAZI'YA GELDİ"

Sanık Tetik, iddianamedeki ifadesinde, Adil Öksüz'ün 13 Temmuz'da  babası Cevat Yıldırım'ın yaşadığı Akyazı'ya geldiğini ve aracını bırakıp başka  biri ve başka bir araçla Ankara'ya gittiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi  nedeniyle yakalandığını kaydetti.

Adil Öksüz'ün 19 Temmuz 2016'da Ali Sami ve eşi Melike Yıldırım ile  "34 SIR" plakalı araçla Akyazı'ya geldiğini aktaran Tetik, "Sabah kahvaltı  yapıldı. Adil, saat 14.00 sıralarında aşağıya inip 'Anne ben gidiyorum.  Allahaısmarladık.' deyip evden ayrıldı. Adil, evden ayrılırken kendi aracını  götürmemişti." ifadelerini kullandı.

Tetik, Adil Öksüz'ün evden ayrıldıktan sonra televizyonda Adil'in  tutuklandığı ile ilgili haberler çıktığını aktararak, şunları anlattı:

"Biz bu haber üzerine Adil Öksüz'ün Ankara'da böyle bir olaya  karıştığına yönelik bilgi sahibi olduk. Ağabeyim Ali Sami, Adil Öksüz ile  kahvaltı sonrası masada konuşurlarken yapılan konuşmalara kulak misafiri oldum.  Konuşmada 'Çevirme esnasında alındım. Benim bulunduğum yerdeki herkes alınıyordu.  Birkaç gün gözaltında bulundum. Mahkeme beni suçsuz bulduğu için bıraktı.' dedi.  Arsa satın almaya gittiğine yönelik herhangi bir beyanda bulunmadı. Sivil olarak  tek kendisinin gözaltına alındığını, başka kimsenin olmadığını söyledi. Aile  bireylerinden hiçbir kişi Adil Öksüz ile evden ayrıldıktan sonra birebir  telefonla ya da dolaylı yollardan görüşmedi."

Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde  "Hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik, 8 Eylül  2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince  adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanık  Tetik, 3 Kasım'da tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadesinin ardından  salıverilmişti.

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