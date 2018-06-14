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Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi.12990
  • Giriş : 14.06.2018 / 11:11:00
  • Güncelleme : 14.06.2018 / 11:14:21

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz ABD'de görüntülendi.

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Sepet Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde görüntülendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde  gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe  girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, ABD’de görüntülendi.

Öksüz’ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu  Amerika’da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım’ın  yanına  yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde  bulunan kardeşi  Yıldırım’ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur  Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor.

Darbeci kadrolara sürekli umut pompalayıp "güzel günler göreceksiniz"  yalanıyla örgütün çözülmesini engellemeye çalışan FETÖcülerin, lüks içindeki  yaşantıları dikkati çekiyor.

Aynur Öksüz'ün yaşadığı üç katlı evin bulunduğu Ridgefield semti, New  Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık  550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da  kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

Öksüz‘ün eşinin Amerika’ya gittiğini babası itiraf etmişti

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması  (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, örgütün "hava kuvvetleri imamı"  firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz’ün darbeden  önce ABD’ye gittiğini anlatmıştı.

Cevat Yıldırım, “Kızım, yani Adil Öksüz'ün eşi, Amerika'daki oğlum  Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gitmişti. Daha sonradan geri dönmedi. Adil Öksüz'ün  nerede olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ darbe süreciyle ilgili yargılama sürecinde Emniyet Genel  Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca  hazırlanan analiz raporunda Adil Öksüz, eşi (Aynur Öksüz) ve yakınlarının Bank  Asya'ya kurumun kurtarılması için yüksek tutarlarda para yatırdıkları bilgisi yer  almıştı.

Adil Öksüz ile eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi  Ali Sami Yıldırım'ın FETÖ/PDY örgütü mensuplarının iletişimi amacıyla kullanılan  ByLock yazılımını kullandıklarının raporla anlaşıldığı kaydedilmişti.

Ayrıca Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün FETÖ’nün finansal  ayaklarından  biri olan Kaynak Holding’e bağlı Gürmed Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi  Ticaret A.Ş. çalışanı olarak SGK kaydı bulunduğu tespit edilmişti.  

Aynur Öksüz'ün akrabaları da suçlu bulunmuştu

Aynur Öksüz'ün babası Cevat Yıldırım ile kardeşi Emine Şennur Şen'in  yargılandığı davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis  cezasına çarptırılmıştı.

Davanın iddianamesinde, Cevat Yıldırım'ın, evinin önünde Adil Öksüz'e  ait 34 SIR 49 plakalı otomobilin bulunduğu belirtilerek, "Sanığın, hakkında  yakalama kararı bulunan Adil Öksüz'ü darbe teşebbüsünden sonra ikametgahına  aldığı ve bir gece kalmasını sağladığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Adil Öksüz'ün, Yıldırım'ın evine geldiği sırada orada bulunan baldızı  Emine Şennur Şen'in, Öksüz'ü ikametgahında saklayarak kendi örgüt bağını da  ortaya koyduğu ve yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı  vurgulanan iddianamede, sanık Şen'in söz konusu eylemiyle FETÖ'ye bilerek ve  isteyerek yardım ettiği iddianamede yer almıştı.

İddianamede, Şen'in örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u  kullandığı, Bank Asya'da hesabının bulunduğu, sanığın eşinin Zaman gazetesi  muhabirliği yaptığı belirtilmişti.

Ayrıca Aynur Öksüz'ün kardeşi, FETÖ'nün "Rusya İmamı" olduğu iddia  edilen Ali Sami Yıldırım ile eniştesi gazeteci Erdal Şen ise ''silahlı terör  örgütüne üye olma'' suçundan açılan davada suçlu bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Ali Sami Yıldırım'ın 7 yıl 6 ay, Erdal Şen'in ise 6  yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. 

TRT

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