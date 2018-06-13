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Adil Öksüz'ün yeri belirlendi!

Adil Öksüz'ün yeri belirlendi!.12990
  • Giriş : 13.06.2018 / 11:26:00
  • Güncelleme : 13.06.2018 / 12:04:52

FETÖ'nün kritik isimlerinden Adil Öksüz'ün yerinin belirlendiği öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kritik isimlerinden olan ve örgütün sözde 'Hava Kuvvetleri İmamı' Adil Öksüz'ün yerinin belirlendiği öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  darbeci sözde "Hava  Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’deki  hücre evlerinde kaldığı iddia edildi.

Ulaşan bir ihbar mektubunda, Adil Öksüz’ün  Almanya’nın başkenti Berlin’in Neukölln ilçesinde Friedelstr 48. 12047 adresinde,  S. Yaşar adına kayıtlı bir evde saklandığı belirtildi.

Bu ihbar üzerine, söz konusu adrese giden muhabirler, firari  Öksüz’ün izini sürdü.

Çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı ilçedeki eve ulaşıldığında, kapı  zilinde buranın ev sahibi olduğu tahmin edilen "Yaşar" isminin yazılı olduğu  görüldü.

Dairenin, apartmanın caddeye bakan cephesi yerine sadece arka bahçeyi  gören ve dışardan fark edilemeyecek bir cephede yer alması dikkati çekiyor.

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