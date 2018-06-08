'Adile Naşit' açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı

Giriş : 08.06.2018 / 14:11:00

08.06.2018 / 14:11:00 Güncelleme : 08.06.2018 / 14:11:43

AK Partili Mahir Ünal, Adile Naşit ile ilgili sözlerinin kasten çarpıtıldığını ifade etti.