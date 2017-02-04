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Adıyaman'da 12 polise FETÖ'den tutuklama

Adıyaman'da 12 polise FETÖ'den tutuklama.14171
  • Giriş : 04.02.2017 / 14:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında devletin kurumlarına sızan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu çerçevede Adıyaman'da örgütle ilişkisi tespit edilen 12 polis tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 polisten 1’i komiser, 2’si komiser yardımcısı olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

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