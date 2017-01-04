Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda 5 emniyet amiri tutuklandı.
Tutuklanan isimlerin daha önceden Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiriyken açığa alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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