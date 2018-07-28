Adıyaman'da deprem
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 06.00'da meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre altında olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
TRT
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