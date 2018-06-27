Adıyaman'da eğitim uçağı düştü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Gaziantep Üniversitesi'ne ait bir eğitim uçağının düştüğü açıklandı. Olayda kursiyer pilot hayatını kaybetti. Ekipler bölgede.
TRT
DİĞER HABERLER
Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan gözaltında
Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Leyla için jandarma evleri kazıyor
Kayıplara karışan minik Leyla ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Kayıp Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı!
12 gündür bir haber alınamayan Leyla'nın 5 halasının ifadesi alındı.
Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı
Beyoğlu'nda bulunan Mimar Sinan Üniversitesi'nde yangın çıktı.
Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon düzenlendi.