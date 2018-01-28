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Adıyaman'da kahramanlarımıza sevgi gösterisi

Adıyaman'da kahramanlarımıza sevgi gösterisi.16307
  • Giriş : 28.01.2018 / 08:25:00

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Adıyaman'dan yola çıkan askerlerimize, sevgi gösterisinde bulunuldu.

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Büyüyen Beşik

Türkiye'nin her köşesinden kahraman askerlerimize destek devam ederken, Adıyamanlılar da askerlerimizi gözyaşlarıyla uğurladı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 5 fırtına obüsü yüklü tır, askeri teçhizat ve 2 otobüs dolusu asker, Gölbaşı ilçesinden geçtikleri sırada binlerce kişinin sevgi gösterileri ve konvoylar eşliğinde Suriye sınırına uğurlandı.

Sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları selamlayarak el salladı.

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