Adıyaman'da kahramanlarımıza sevgi gösterisi
Türkiye'nin her köşesinden kahraman askerlerimize destek devam ederken, Adıyamanlılar da askerlerimizi gözyaşlarıyla uğurladı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 5 fırtına obüsü yüklü tır, askeri teçhizat ve 2 otobüs dolusu asker, Gölbaşı ilçesinden geçtikleri sırada binlerce kişinin sevgi gösterileri ve konvoylar eşliğinde Suriye sınırına uğurlandı.
Sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları selamlayarak el salladı.
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