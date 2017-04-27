Adıyaman'da korkutan deprem!
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Sarsıntı için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.
Samsat İlçesi’ne bağlı Yarımbağ olarak saptadığı depremin saat 12.51’de, yerin 2.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklandı.
DİĞER HABERLER
Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı
Erzurum'da çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Zarrab'a ve Gündeş'e büyük şok!
Reza Zarrab ile Ebru Gündeş hakkındaki yalı davasında önemli bir gelişme yaşandı.
Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin aldığı karara tepki gösterdi.
İstanbul'da üniversite servisinde patlama
İstanbul'da özel bir üniversiteya ait servis aracında patlama yaşandı.