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Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da korkutan deprem!.18079
  • Giriş : 27.04.2017 / 14:31:00

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Sarsıntı için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.

Samsat İlçesi’ne bağlı Yarımbağ olarak saptadığı depremin saat 12.51’de, yerin 2.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklandı.

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