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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi depremle sarsıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi depremle sarsıldı.13895
  • Giriş : 19.02.2017 / 09:54:00

Merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan deprem, bölgede yaşayan halkı tedirgin etti.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssünü Çelikhan İlçesi'ne bağlı Karagöl Köyü olarak saptadığı deprem, saat 19.26'da oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

AFAD deprem Araştırma Dairesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak belirledi.

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