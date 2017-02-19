Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi depremle sarsıldı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssünü Çelikhan İlçesi'ne bağlı Karagöl Köyü olarak saptadığı deprem, saat 19.26'da oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.
AFAD deprem Araştırma Dairesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak belirledi.
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