Adli tatil başlıyor
21 Ağustos'a kadar devam edecek adli tatil başladı. Tatil süresince ise nöbetçi mahkemeler görev yapacak ve tutuklusu olan, acil nitelik taşıyan davaları görüşecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Çeşitli mahkemelerde görülmesine devam edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar adli tatil boyunca sürecek.
Öte yandan, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davaya da devam edilecek
TRT
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