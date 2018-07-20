Facebook Twitter Rss

Adli tatil başlıyor

Adli tatil başlıyor.21609
  • Giriş : 20.07.2018 / 16:16:00

21 Ağustos'a kadar devam edecek adli tatil bugün itibariyle başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

21 Ağustos'a kadar devam edecek adli tatil başladı. Tatil süresince ise nöbetçi mahkemeler görev yapacak ve tutuklusu olan, acil nitelik taşıyan davaları görüşecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev  yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve  yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev  yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Çeşitli mahkemelerde görülmesine devam edilen Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar adli tatil boyunca  sürecek.

Öte yandan, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı ve Yargıtay 9.  Ceza Dairesinde görülen davaya da devam edilecek

TRT

Terörle mücadele düzenlemesi geçti

Eski Milletvekili Özdemir hayatını kaybetti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dolmabahçe'de yol çöktü

Dolmabahçe'de yol çöktü

Vodafone Park ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yol çöktü.

Man Adası delilleri hukuka aykırı bulundu

Man Adası delilleri hukuka aykırı bulundu

Kılıçdaroğlu'nun Man Adası delilleri hukuka aykırı bulundu.

 

Atatürk Havalimanı'nda böyle gezdi

Atatürk Havalimanı'nda böyle gezdi

Atatürk Havalimanı'nda bir yolcu çırılçıplak soyunarak gezdi.

Öğretmen performans sistemi uygulanmayacak

Öğretmen performans sistemi uygulanmayacak

Bakan Selçuk, öğretmen performans sistemi uygulanmayacağını söyledi.

 

Minik Leyla'nın babası ilk kez konuştu

Minik Leyla'nın babası ilk kez konuştu

Günler önce kayıplara karışan ve cesedi bulunan minik Leyla'nın babası ilk kez konuştu.

İçişleri Bakanı açıkladı: 7 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı açıkladı: 7 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya