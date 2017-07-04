Bursa'da 1 polis şehit!

Giriş : 04.07.2017 / 21:55:00

04.07.2017 / 21:55:00 Güncelleme : 04.07.2017 / 22:26:56

Bursa Gemlik Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada, bir polisin şehit olduğu belirtilirken, bir avukat ise ağır yaralandı.