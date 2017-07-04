Bursa'da 1 polis şehit!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan adliyede 1 polisi şehit etti, CHP Meclis Üyesi Avukat Özgür Aksoy'u yaraladı.
Zanlı 1 kişiyi de rehin aldı. Olayın ardından Gemlik Adliyesine çok sayıda polis ekibi ve Bursa'dan özel harekat timi gönderildi. Polis Gemlik Adliyesi çevresinde kuş uçurtmuyor.
TERÖR BAĞLANTISI YOK
Yanında bulunan av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönme'yi vurarak öldüren şüpheli, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
Yetkililer, olayla ilgili terör bağlantısının bulunmadığını bildirdi.
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