Adnan Hoca'nın evinde bomba aranıyor
Bu sabah İstanbuk merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda Adnan Oktar ve 235 kişi gözaltına alındı. Oktar'ın villasında bomba arandığı iddia edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon başlattı. Başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Oktarı'ın evinden birçok tarihi eser çıkarken garajdaki çoğu lüks 16 araca el konuldu. Vatandaşlar sağlık kontrolü çıkışında Adnan Oktar'a büyük tepki gösterdi. Oktar hakkında yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişinin şikâyetçi olduğu belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan Adnan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adnan Oktar'a hastane çıkışında vatandaşlar tepki gösterdi. "Kediciklerin nerede" diye bağıran vatandaşlara gülümseyen Oktar, polis tarafından araca bindirildi. Bazı kişiler polis aracının camlarını yumrukladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Oktar'ın burada ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Adnan Hoca ve örgütüne yönelik operasyonda şüphelilerin tüm mal varlıklarına el kondu. Bu arada şirket, dernek ve vakıflara kayyım atandı.
Başsavcılığın talebi üzerine 31 ayrı suçlamaya yönelik haklarında soruşturma yürütülen Adnan Oktar ve 235 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce mal varlığına el koyma kararı verildiği ifade edildi. Soruşturma aşamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun da ulaştığı da öğrenildi. El koyma kararının bugün itibariyle tapu ve bankalara gönderildiği de kaydedildi.
Oktar'ın ve grubunda bulunan şüphelilerin adreslerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunun olay yeri inceleme büro ekipleri çalışma yaptı. Ekipler adreslerde çok sayıda bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, çok sayıda tabanca ve otomatik tüfek ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen tarihi eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çok sayıdaki tarihi eserin Oktar'ın Çengelköy'deki evi ile Ümraniye'de bulunan bir depoda bulunduğu belirtildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evinin bahçesinde ve garajında bulunan 16 araca el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Oktar'ın Çengelköy'deki villasında arama yapıldı. Villanın bahçesinde ve garajında yer alan bir çoğu lüks 16 araca da el konuldu. Araçlar çekiciler ile buradan götürüldü.
YAŞLARI 11 İLE 40 ARASINDA DEĞİŞEN ÇOK SAYIDA ŞİKAYETÇİ
İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla'daki operasyonlarda gözaltı kararı verilenlerden 106'sının kadın olduğu öğrenildi. İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese baskın yapıldığı öğrenildi. Yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin şikayetçi olduğu belirtildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA... İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
HÜRRİYET
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