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Adnan Hoca ve müritleri gözaltında

Adnan Hoca ve müritleri gözaltında.27399
  • Giriş : 11.07.2018 / 07:48:00

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve müritleri gözaltına alındı.

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'Kedicikleri' ile sık sık basına yansıyan Adnan Oktar'a karşı İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. Hava destekli yapılan operasyonda Adnan Oktar ve korumalarının polise direndiği öğrenildi.

Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, uluslararası ajanlık, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor. Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada da ''Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır'' denildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 'kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 müridinin gözaltına alındığı operasyon sabaha karşı gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli operasyon 5 ilde yapılıyor.

SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

ADNAN OKTAR ÇENGELKÖY'DEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öne sürüldü. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ''Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon başlatılmıştır. Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik 235 şüpheli hakkında operasyon başlatılmıştır'' denildi.

SUÇLAMALAR

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik suçlamalar arasında şunlar yer alıyor:
''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocukların kaçırılması ve alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesiyle dolandırıcılık, kara para aklama, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, tehdit, iftira, rüşvet, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi...''

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında Emniyet'e çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanların yer aldığı ileri sürülüyor.

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