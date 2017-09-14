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Adnan Kasman görevden alındı

Adnan Kasman görevden alındı.21138
  • Giriş : 14.09.2017 / 20:49:00

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Adnan Kasman'ın görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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İzmir'den flaş bir haber geldi. 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörünün görevden alındığı açıklandı.


İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında, YÖK tarafından ‘soruşturmanın selameti açısından’ görevden alındı.

YÖK’TEN AÇIKLAMA

İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘soruşturmanın selameti açısından’ görevden alındığı açıklandı

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