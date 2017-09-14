Adnan Kasman görevden alındı
İzmir'den flaş bir haber geldi. 9 Eylül Üniversitesi'nin rektörünün görevden alındığı açıklandı.
İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında, YÖK tarafından ‘soruşturmanın selameti açısından’ görevden alındı.
YÖK’TEN AÇIKLAMA
İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ‘soruşturmanın selameti açısından’ görevden alındığı açıklandı
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