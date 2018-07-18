Adnan Oktar adliyeye sevk ediliyor
Geçtiğimiz günlerde 5 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan Adnan Oktar ve kediciklerin sağlık kontrolünden geçirildiği, daha sonra ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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