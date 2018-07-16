Adnan Oktar gazetecilere böyle yanıt verdi
Geçtiğimiz gün yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneden çıkarılan Adnan Oktar'ın gazetecilerin sorularına 'sus' işareti yapması dikkat çekti.
Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adnan Oktar gazetecilerin soru sorması üzerine 'sus' işareti yaptı. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
OKTAR BABUNA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
TRT
DİĞER HABERLER
Mustafa Ceceli'den ilk açıklama geldi
Yaşanan skandalın ardından Mustafa Ceceli'den ilk açıklama geldi.
İllüzyonist Aref'i kobra ısırdı
Sihir gösterileri ile bilinen Aref Ghafouri'yi kobranın ısırdığı öğrenildi.
1 aylık meyve masrafı 30 bin TL
Adnan Oktar ve müritlerinin yaşadığı lüks villanın aylık masrafı dudak uçuklattı.
Türk gazeteciler Yunanistan'da gözaltına alındı!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayın yapmak üzere Yunanistan'a gelen TRT ekibi