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Adnan Oktar gazetecilere böyle yanıt verdi

Adnan Oktar gazetecilere böyle yanıt verdi.16821
  • Giriş : 16.07.2018 / 16:04:00

Sağlık kontrolüne götürülen Adnan Oktar gazetecilere böyle yanıt verdi.

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Geçtiğimiz gün yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar, sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneden çıkarılan Adnan Oktar'ın gazetecilerin sorularına 'sus' işareti yapması dikkat çekti.

Adnan Oktar, öğle saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adnan Oktar gazetecilerin soru sorması üzerine 'sus' işareti yaptı. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OKTAR BABUNA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

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