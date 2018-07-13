Adnan Oktar hastaneye getirildi
Çeşitli suçlardan dolayı gözaltına alınan Adnan Oktar, dün akşam saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye getirildi. Oktar, burada basın mensuplarını görünce hakkındaki suçlamaları reddeden açıklamalar yaptı.
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar, gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorması üzerine "yalan, yalan" diye konuştu. Adnan Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
TRT
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