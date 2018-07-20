Adnan Oktar için karar verildi
Geçtiğimiz günlerde 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 ayrı suçlamayla tutuklanan Adnan Oktar için yeni bir karar geldi.
Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne gönderilen ve orada tek başına tecrit bölümünde kalan Oktar’ın Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, Edirne’ye sevk edilecek.
Edirne F tipi cezaevinde kamuoyunun yakından bildiği isimler var. İbrahim Tatlıses saldırısının faili Abdullah Uçmak, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Edirne’de yakalanan Yunan askerleri de kalıyor.
TRT
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