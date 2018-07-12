Adnan Oktar'ın 'aslan' kedisi sokakta kaldı
Dün 4 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan Adnan Oktar ve müridlerinin evlerinden çok sayıda silahın yanı sıra kediler de çıktı. Oktar'ın en sevdiği 'aslan' kedisi ise diğer kedilerle birlikte sokakta kaldı.
Dün sabaha karşı yapılan baskında Oktar’ın korumalarının direnişi üzerine özel harekat timlerinin desteğiyle villaya giren ekipler 22 kişiyi gözaltına almıştı. Evde çok sayıda silah ele geçirilirken villada aramalar yaklaşık 17 saat sürmüştü.
Oktar’ın ‘aslan’ kedisi sokakta kaldı Bomba uzmanı köpeklerin de katıldığı aramaların ardından villadaki bazıları zırhlı 18 araç çekicilere yüklenerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Polis ekipleri ve gözaltına alınan 22 şüpheli dün gece saat 22:30 sıralarında villadan ayrıldı.
KEDİLERİ SOKAKTA KALDI
Villanın kapısına mühür vuruldu. Kapıda ekipler beklemeye devam ederken, Adnan Oktar’ın yanından ayırmadığı aslana benzetilen kedisi ve diğer kediler sokakta kaldı.
Kapıları mühürlenip girişleri polis tarafından tutulan villanın çevresinde gezen kediler de operasyonun şaşkınlığını yaşıyor.
HÜRRİYET
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