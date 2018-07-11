Adnan Oktar'ın mal varlığına el konuldu
Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınırken Oktar'ın mal varlığına el konulduğu öğrenildi.
Operasyon kapsamından Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konulurken şirketlerine kayyum atandı.
'Kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu operasyon sabaha karşı başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyon devam ediyor. Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor. Aramalar devam ederken bazı belgelere de el kondu. Bunun yanı sıra Oktar'ın mal varlığına el konularak şirketlerine kayyım atandı.
İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmak istenen Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polisleri gönderildi.Saat 08:35 sıralarında Adnan Oktar da gözaltına alındı. Oktar, sağlık kontrolü için İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Oktar, hastaneye girdiği sırada "İngilizlerin oyunu. Hepsi yalan" dedi.
Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.Şu ana kadar 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, çok sayıda adreste arama yapıldığı, aramalara polis helikopterinin ve deniz polisinin de destek verdiği öğrenildi.
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