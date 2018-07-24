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Adnan Oktar'ın yakın koruması tutuklandı

Adnan Oktar'ın yakın koruması tutuklandı.22843
  • Giriş : 24.07.2018 / 13:50:00

Çete lideri Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar tutuklandı.

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Sepet Beşik

5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Oktar'ın yakın korumalığını yaptığı belirtilen Özyaşar, Ankara'da gözaltına alındı.

Buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Özyaşar, sevk edildiği İstanbul Adliyesinde savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

TUTUKLANDI

Hakimlikçe sorgulanan Özyaşar, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 169 oldu.

187 ŞÜPHELİ VARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

NTV

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