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Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtı

Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtı.24095
  • Giriş : 11.07.2018 / 10:17:00

Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi olan Tarkan Yavaş kaçtı.

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Sepet Beşik

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Adnan Oktar ve müridleri gözaltına alınmıştı. Oktar'ın sağ kolu olan Bilim Araştırma Vakfı eski Başkanı Tarkan Yavaş'ın ise kaçtığı öğrenildi.

Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

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