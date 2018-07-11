Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi kaçtı
İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Adnan Oktar ve müridleri gözaltına alınmıştı. Oktar'ın sağ kolu olan Bilim Araştırma Vakfı eski Başkanı Tarkan Yavaş'ın ise kaçtığı öğrenildi.
Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.
Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.
SABAH
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