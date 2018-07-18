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Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı bakacak

Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı bakacak.16821
  • Giriş : 18.07.2018 / 16:18:00

Gözaltına alınan Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı bakacak.

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Geçtiğimiz günlerde dev bir operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ile ilgili soruşturmaya Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda 40 savcı görevlendirildi.

Şüphelilere sorgularında yöneltilecek olan ana suçlamaların ‘Çocukların cinsel istismarı’, ‘Hürriyetlerinden yoksun bırakılması’ ve ‘Cinsel nitelikli saldırı’ olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda 7 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından şüphelilerin savcılığa sevkleri başladı. Şuana kadar aralarında Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 92 şüphelinin sorgusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın talimatıyla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli 40 Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacağı öğrenildi.

Şüphelilere yönelik ana suçlamaların ‘Çocukların cinsel istismarı', ‘Hürriyetlerinden yoksun bırakılması' ve ‘Cinsel nitelikli saldırı' olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında 31 ayrı suçlama yer alıyor.

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