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Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı

Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı.21824
  • Giriş : 23.06.2018 / 10:29:00

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı.

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Yahudilere yaptığı korkunç işkencelerle bilinen ve Nazi Almanyası'nın lideri olan Adolf Hitler'in çatal bıçak takımı düzenlenen açık artırmada 12 bin 500 sterline ssatıldı.

Sherborne's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, iki bıçak, üç kaşık ve üç çataldan oluşan takımın, Hitler'in 50. yaş yıl dönümü için hazırlanmış olduğu; parçaların üzerinde Nazi kartalı logosu, gamalı haç ve Hitler'in baş harflerinin bulunduğu bildirildi.

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