Adriana Lima ile Metin Hara'dan yeni resim
Magazin basınına bomba gibi düşen aşkta yeni gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile Metin Hara arasındaki aşk dolu dizgin devam ederken, çift sosyal medyadan bir fotoğraflarını paylaştı.
Brezilyalı top model Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı. Lima bu fotoğrafla aşklarına inanmayanlara da cevap vermiş oldu.
İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen model Adriana Lima ile Türk sevgilisi yazar Metin Hara aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Adriana Lima sosyal medya hesabından sevgilisi Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı. Lima fotoğrafın altına da "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." notunu düştü.
TRT
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