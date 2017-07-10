Adriana Lima ile yazar Metin Hara aşk yaşıyor
Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara aşkı böyle görüntülendi... Atatürk Havalimanı buluşan çiftin dudak dudağa öpüştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yazar Metin Hara bir açıklama yaparak, 'birbirimize karşı bir şeyler hissettiğimizin farkına vardık' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay bir defile için Antalya'ya gelen ünlü model, dönüş yolunda Atatürk Havalimanı'nda yazar Metin Hara ile buluştu. Samimi bir şekilde birbirlerine sarılan ve öpüşen ünlü model ile Metin Hara'nın aşk yaşadıkları ortaya çıktı.
Yazar Metin Hara konuya ilişkin basın açıklaması yaparak, yaşananları doğruladı.
Hara'nın açıklaması şu şekilde:
"Adriana ile Haziran ayında İstanbul'da tanıştık. Keyifli bir sohbetin devamında kitabımı hediye ettim. Bu dönemde hep iletişimde kaldık ve birbirimize karşı bir şeyler hissetiğimizin farkına vardık. İkimiz de henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Değerli basınımızın konu ile ilgili merakına sonsuz saygı göstermekle beraber aynı saygıyı karşılıklı olarak yolculuğumuzun bu başlangıç sürecinde de görmeyi arzu ediyoruz."
Lima, dönüş yolunda Instagram’dan Hara’nın ‘Yol’ isimli kitabını paylaştı ve altına, “Yolculuğumda bana eşlik etti. Aşkın istilası. Yol” yazmıştı.
Hara da güzel model ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, “İlham verici projeleri planlamak. Vahşi kalın, özgür kalın. Gerçekten son derece mütevazı, doğal bir ruh. Bütün dişilerin kendi doğalarında vahşi ve özgür olmaları dileğiyle” notunu düşmüştü.
METİN HARA KİMDİR?
14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır.
kendini geliştirdikten sonra son 5 senedir profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yapmaya başladı. İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı "tıbben imkansız" sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırdı. Bugüne kadar tedavisine yardımcı olduğu yüzlerce insanın hayatını değiştiren ve bu bakış açısını, tekniklerini 10000'den fazla insanla paylaşan Metin birçok basın-yayın kuruluşu aracılığıyla milyonlara seslendi.
2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivalinde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.
2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.
2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100.000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere,huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.
2015 yılında Hürriyet Gazetesinin pazar ekinde yazıları yayınlanmaya başlamış ve büyük ses getirmiştir.
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