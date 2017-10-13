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Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile mi?

Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile mi?.13335
  • Giriş : 13.10.2017 / 09:41:00

Gündeme bomba gibi düşen aşkta bebek iddiaları gündeme geldi.

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Büyüyen Beşik

Beraberlikleri ile şaşırtan top model Adriana Lima ile Metin Hara çifti ile ilgili bomba etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Adriana Lima'nın yazar Metin Hara'dan hamile olduğu iddia edildi.

Arnavutköy'de üç kadın arkadaşıyla yemek yiyip sohbet eden Metin Hara, çıkışta basın mensuplarının olduğunu fark edince hemen içeri girdi.

Görevlilerden taksi çağırmasını isteyen yazar, çıkışta aşk yaşadığı dünyaca ünlü model "Adriana Lima’nın hamile olduğu ve kendisinden çocuk yapmak istediği" iddialarını cevapsız bırakarak, “Teşekkürler” demekle yetindi.

TRT

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