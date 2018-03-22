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Adriana Lima, Metin Hara için İstanbul'a geldi

Adriana Lima, Metin Hara için İstanbul'a geldi.19945
  • Giriş : 22.03.2018 / 10:26:00

Adriana Lima, büyük aşkı yazar Metin Hara için İstanbul'a geldi.

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Magazin gündemine bomba gibi düşen Metin Hara-Adriana Lima aşkı tam gaz devam ediyor. Yeni kitabının tanıtımı için Türkiye'ye gelen Metin Hara'nın ardından Adriana Lima da İstanbul'a geldi.

Sevgilisi Adriana Lima’yla (36) bir süre Miami’de kalan Metin Hara (35) yeni kitaplarının tanıtımı için Türkiye’ye döndü. Instagram’dan Hara’ya, “Sen benim kralımsın. Seninle gurur duyuyorum. Hayatında olduğum için çok mutluyum. Özledim, yakında görüşürüz” diye seslenen ünlü top model de sevgilisinin ardından İstanbul’a geldi.

NTV

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