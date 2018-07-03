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Adriano, Beşiktaş'ın antremanına katıldı

Adriano, Beşiktaş'ın antremanına katıldı.15478
  • Giriş : 03.07.2018 / 15:33:00

Golcü oyuncu Adriano, Beşiktaş'ın bugünkü antremanına katıldı.

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Beşik Modelleri

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Adriano, Slovakya'daki Beşiktaş'ın bugünkü antremanına katıldı.

Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Başkent Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve kondisyon çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Antrenmanın ilk yarısında takımla çalışan Adriano Correia, daha sonra koşu yaptı. Öte yandan Cyle Larin ve Orkan Çınar antrenmanın ardından şut çalıştı. Bu arada, Beşiktaş'ın gurbetçi taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

TRT

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