Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'ı ikna etti
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Advocaat, Avrupa'dan istediği transferleri gerçekleştiremeyince rotayı Rusya, Hırvatistan ve Sırbistan'a çevirdi.
İlk olarak S.Donetsk’ten Karavaev’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan, Trabzonspor’dan da Mehmet Ekici’yi transfer etmek için artık saatleri sayan F.Bahçe’de Advocaat, başkan Aziz Yıldırım’a 3. oyuncuyu da onaylattı.
İLK LİSTE OLMADI
İKİNCİ yarıyla birlikte sistemi değiştirip ağırlıklı olarak merkezden gol aramayı planlayan Advocaat bu nedenle yönetimden 10 numara alınmasını istedi. Sarı-lacivertliler de Avrupa’dan 10 numara alternatifleri için detaylı liste hazırladı. Ancak yönetim özellikle ülkemizin son dönemlerde hedef olduğu terör saldırılarından dolayı istediği oyuncuları ikna edemedi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
YAPILAN girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen Advocaat bu bölge için takviye ısrarından vazgeçmeyince rota bu kez Rusya, Ukrayna, Hırvatistan ve Sırbistan pazarına çevrildi. Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk, Saffet Akbaş’tan oluşan F.Bahçe’nin scout ekibinin de bu ülkelere mensup ve bu ülkelerin liglerinde forma giyen oyuncularla ilgili olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.
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