Facebook Twitter Rss

Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'ı ikna etti

Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'ı ikna etti.17381
  • Giriş : 08.01.2017 / 09:30:00

Advocaat'ın 10 numara isteği Başkan Aziz Yıldırım tarafından kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Advocaat, Avrupa'dan istediği transferleri gerçekleştiremeyince rotayı Rusya, Hırvatistan ve Sırbistan'a çevirdi.

İlk olarak S.Donetsk’ten Karavaev’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katan, Trabzonspor’dan da Mehmet Ekici’yi transfer etmek için artık saatleri sayan F.Bahçe’de Advocaat, başkan Aziz Yıldırım’a 3. oyuncuyu da onaylattı.

İLK LİSTE OLMADI

İKİNCİ yarıyla birlikte sistemi değiştirip ağırlıklı olarak merkezden gol aramayı planlayan Advocaat bu nedenle yönetimden 10 numara alınmasını istedi. Sarı-lacivertliler de Avrupa’dan 10 numara alternatifleri için detaylı liste hazırladı. Ancak yönetim özellikle ülkemizin son dönemlerde hedef olduğu terör saldırılarından dolayı istediği oyuncuları ikna edemedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

YAPILAN girişimlerin sonuçsuz kalmasına rağmen Advocaat bu bölge için takviye ısrarından vazgeçmeyince rota bu kez Rusya, Ukrayna, Hırvatistan ve Sırbistan pazarına çevrildi. Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk, Saffet Akbaş’tan oluşan F.Bahçe’nin scout ekibinin de bu ülkelere mensup ve bu ülkelerin liglerinde forma giyen oyuncularla ilgili olarak çalışmalara başladığı öğrenildi.

ŞAMPİY10

THY 9'u hariç tüm seferlerini durdurdu

Hapishanelere FETÖ uyarısı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aydınus'a şok! Bu sezon maç yönetemeyecek!

Aydınus'a şok! Bu sezon maç yönetemeyecek!

FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, Antalya'daki atletik test sonrası büyük şok yaşadı.

Sergen Yalçın'dan Kayserispor'a ilk transfer!

Sergen Yalçın'dan Kayserispor'a ilk transfer!

Kayserispor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayseri ekibine ilk transferi gerçekl

 

Sergen Yalçın Beşiktaşlı yıldızı istiyor

Sergen Yalçın Beşiktaşlı yıldızı istiyor

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başarılı oyuncusuna göz dikti.

Fenerbahçe Trabzonsporlu oyuncu ile anlaştı

Fenerbahçe Trabzonsporlu oyuncu ile anlaştı

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici Trabzonspor'la el sıkıştığı öğrenildi.

 

M. United yolundaydı, Malatyaspor'a gidemedi

M. United yolundaydı, Malatyaspor'a gidemedi

Geçmişte Manchester United'ın transfer listesine giren futbolcu Sercan Yıldırım, Malatyaspor tarafın

Galatasaray Garry Rodrigues için geri sayımda

Galatasaray Garry Rodrigues için geri sayımda

Sarı kırmızılı yönetim Garry Rodrigues’in ardından, Yunan ekip PAOK ile de her konuda anlaşmaya vard


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya