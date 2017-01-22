Advocaat: Bu bizim var olma mücadelemiz
Fenerbahçe'nin bu akşam Başakşehirspor ile karşı karşıya geleceği maç öncesi futbolcularını toplayan teknik adam Advocaat, puan kaybına tahammülü olmadığını ve bu maçın var olma maçı olduğunu belirtti.
“Bu karşılaşma bizim için çok önemli bir fırsat. Zaten kaybedeceğimiz kadar puan kaybettik. Şampiyon olmak için sahaya çıkıp lideri yenin. Başakşehir maçı bizim var olma mücadelemiz.”
Süper Lig’de sezonun ilk yarısında alt sıralarda bulunan takımlar karşısında yaşadığı beraberliklerin yanı sıra 3 tane de mağlubiyet alan F.Bahçe’de Dick Advocaat devre arasında oyuncularını ne kadar uyarsa da geçen haftaki 2-2’lik Adanaspor maçı, Hollandalı teknik direktörün keyfini kaçırmıştı. Bu karşılaşma sonrası hem basın toplantısında hem de takımla yaptığı görüşmede oyuncularını sert bir şekilde eleştirip uyarılarda bulunan Advocaat sürekli zirve yarışında açılan farka vurgu yapmıştı.
LİDER Başakşehir’le bu akşam oynanacak kritik mücadele öncesi dün oyuncularıyla bir toplantı daha yapan Hollandalı Futbol adamı, farkı eritmek için aradıkları fırsatın ayaklarına geldiğini söyledi ve takıma şu şekilde seslendi:
‘AYNI HATALARI YAPARSAK BİTER’
“İŞTE bu hafta bizim için çok önemli bir fırsat... Şampiyon olmak istiyorsanız sahaya çıkın ve lideri devirin. Zaten kaybedeceğimiz kadar puan kaybettik.
LİGİN ilk yarısında Başakşehir’le oynadığımız ilk maçta sizleri de rakibi de pek tanımıyordum. Ancak şimdi hepinizin neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Futbolda böyle fırsatları değerlendirmek gerekir.
HEPİMİZ şampiyonluğu çok istiyoruz ama Adana maçındaki hataları yaparsak puan kayıpları devam eder. Başakşehir maçı bizim var olma maçımız.”
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