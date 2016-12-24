Advocaat, Emenike'ye ateş püskürdü
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Advocaat, Emenike'nin son dönem artan sorumsuz davranışlarına daha fazla dayanamadı.
Teknik adam, kısa bir süre önce kadro dışı bıraktığı oyuncuya Zorla ile karşı karşıya geldikleri mücadele sonrası ateş püskrdü.
Zorya'nın stoperlerini ağır bulunan Advocaat, hızından ötürü Nijeryalı'yı ilk 11'de oynatmaya karar verdi ancak Emenike maç toplantısına gelmek istemedi.
Advocaat, bu tavırdan sonra Emenike'ye ateş püskürürken, yöneticiler devreye girdi ve Emenike'nin hocasından özür dilemesini istedi.
Advocaat, takımın yerden yere vurulduğu dönemde, Emenike'ye "Senin gibi parayı düşünen bir oyuncuyu ben bu takımda oynatmam" dedi.
Emenike, bu olayın ardından Advocaat'tan özür diledi ancak Hollandalı teknik adam, "Benden değil, git takım arkadaşlarından özür dile" diyerek oyuncusuna ikinci kez çıkıştı.
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