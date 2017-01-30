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Advocaat: Herkesin kötü olduğu bir akşamdı

Advocaat: Herkesin kötü olduğu bir akşamdı.16959
  • Giriş : 30.01.2017 / 08:39:00

Fenerbahçe'nin Hollandalı çalıştırıcısı Dick Advocaat, Kayseri'de alınan ağır yenilgi sonarsı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Direktörü Dick Advocaat, ligde zor günler geçiren Kayserispor deplasmanında alınan 4 gollü ağır yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu. Advocaat, herkesin kötü geçirdiği bir akşamı geride bıraktıklarını ifade etti.

Hollandalı çalıştırıcı, “Aslında böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmak zor. Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık. 2-1’i bulabilirdik. Ama kontra ataktan öne geçtiler. Sonrasında beraberliği denedik. Skor 3-1 oldu. Ve maçın sonunda gelen gol. Bu maçta oynayan kadro geçen hafta ile aynı. Sadece Ozan Tufan’ın yerinde Mehmet Topal vardı. Çok kişisel ve bireysel konuşmak istemiyorum. Geçtiğimiz haftayla bu maç arasında büyük fark var” ifadelerini kullandı.

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