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Advocaat ile Abdullah Avcı kavga etti!

Advocaat ile Abdullah Avcı kavga etti!.17249
  • Giriş : 27.04.2017 / 08:49:00

Heyecanlı mücadele sonrası Advocaat ile Abdullah Avcı tartıştı.

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Dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Advocaat kapıştı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı ilk ayağında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta oyun olarak rakiplerine üstünlük kurduklarını ancak maçın berabere bittiğini söyledi.
   
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra  düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, THY Avrupa Ligi'nde  Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "İnşallah  diğer takımlarımız da bunun içinde olur." dedi.

Fenerbahçe'den daha iyi oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam,  "Rakamlar, rakipten daha fazla pas yaptık, rakipten daha fazla koştuk, sprint  attık, pozisyona girdik, orta yaptık. Attığımız golün arkasından oyuncumuza çarpıp giren gol rakibi devreye soktu." diye konuştu.

Rövanş maçını kazanmak istediklerini aktaran Avcı, "İlk yarıda  bozulmadan oyun ve skor üstünlüğümüzü devam ettirdik. İkinci yarıda daha dengeli  bir oyun vardı. Yediğimiz ikinci golün başlangıcında faul doğru ama 15 metre önden başladılar. Kontra gibi geçiş oldu ve golü yedik. Sonunda kazanabilirdik,  ayağımıza fırsat geldi. Kupanın ilk ayağını oynadık. Oyun olarak kazandık ama  skor berabere bitti. Bir sonraki maçta da kazanmak için elimizden gelen her şeyi  yapacağız." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de yapılan Çaykur Rizespor maçından  sonra çıkan olaylardan dolayı özür diledi.

Futbolcularının karıştığı kavgayla ilgili konuşan Avcı, "Yaşanan  olayların üzüntü verici. Nedeni ne olursa olsun, ufak bir şey bile haklı da  olsanız bu hareketlerin olmaması gerekir. Başkanımız, yönetim kurulunun oyuncularımızla ilgili kararı birlikte aldık. Onlar da bir sürü psikolojisine  kurban gittiler. Onlar, bu kulübe çok önemli hizmetler yaptı. Gidişata göre  değerlendireceğiz. Kamuoyundan ekibim adına özür diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

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