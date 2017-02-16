Advocaat'ın Emenike tercihi taraftarı çıldırttı
UEFA Avrupa Ligi Krasnodar – Fenerbahçe karşılaşmasında maça ilk 11’de çıkan Emenike taraftara saç baş yoldurdu. Van Persie’nin antrenman yetersizliği nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Emenike’nin 3 ay sonra sarı lacivertli formayla sahaya ilk 11’de çıkıp top kayıpları yapmasına taraftar sosyal medyada isyan etti. Teknik direktör Dick Advocaat’ın sürpriz bir şekilde ilk 11’de tercih ettiği Nijeryalı futbolcu, sarı-lacvivertli taraftarları memnun etmedi.
İşte sosyal medyadan Emenike'ye gelen tepkiler;
Oğuzhan Türkel @ogzhnturkel
Emenike git tavuk döner dükkanı aç.
Aykut @AykutBeg52
Vallahi de billahi de ben bu göbekle Emenike'den daha iyi oynarım.
Sinan Basri Uysal @basrii22
Forvetten ceza sahasına kadar kaçtılar birazdan annem çağırdı ben topumu bırakmam diyip giderse emenike şaşmam
ümit sezgin @umitsezgin
Bazı kabuslar vardır, uyanamazsınız bir türlü, Emenike öylr bir kabus; bitmiyor Allah bitmiyor. Nedir günahımız?
Uğur Özdemir @pasali1907
Emenike de değişen tek şey saçları. Sanırım onu göstermeye çıktı maça
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