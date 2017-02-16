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Advocaat'ın Emenike tercihi taraftarı çıldırttı

Advocaat'ın Emenike tercihi taraftarı çıldırttı.20875
  • Giriş : 16.02.2017 / 21:24:00
  • Güncelleme : 16.02.2017 / 21:28:15

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'la karşılaşan Fenerbahçe'de teknik adam Advocaat'ın tercihleri taraftarı memnun etmedi.

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UEFA Avrupa Ligi Krasnodar – Fenerbahçe karşılaşmasında maça ilk 11’de çıkan Emenike taraftara saç baş yoldurdu. Van Persie’nin antrenman yetersizliği nedeniyle kadroda yer almadığı maçta Emenike’nin 3 ay sonra sarı lacivertli formayla sahaya ilk 11’de çıkıp top kayıpları yapmasına taraftar sosyal medyada isyan etti. Teknik direktör Dick Advocaat’ın sürpriz bir şekilde ilk 11’de tercih ettiği Nijeryalı futbolcu, sarı-lacvivertli taraftarları memnun etmedi.

İşte sosyal medyadan Emenike'ye gelen tepkiler;

Oğuzhan Türkel ‏@ogzhnturkel

Emenike git tavuk döner dükkanı aç.

Aykut ‏@AykutBeg52

Vallahi de billahi de ben bu göbekle Emenike'den daha iyi oynarım.

Sinan Basri Uysal ‏@basrii22

Forvetten ceza sahasına kadar kaçtılar birazdan annem çağırdı ben topumu bırakmam diyip giderse emenike şaşmam

ümit sezgin ‏@umitsezgin

Bazı kabuslar vardır, uyanamazsınız bir türlü, Emenike öylr bir kabus; bitmiyor Allah bitmiyor. Nedir günahımız?

Uğur Özdemir ‏@pasali1907

Emenike de değişen tek şey saçları. Sanırım onu göstermeye çıktı maça

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