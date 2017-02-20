Advocaat patladı: Daha iyi hoca varsa gelsin
Kasımpaşa ile berabere kalan Fenerbahçe'de kriz başladı. Hollandalı teknik direktör Advocaat ise yenilgi sonrası takımının durumuna dair konuştu.
Hollandalı çalıştırıcı artık şampiyonluğun çok zor olduğunu söylerken, “Eksik olan motivasyon değil, başka şeyler. Bu takım benim değil” dedi
Yönetimin bir süre önce sözleşme uzatmayı teklif ettiği kurt hoca, şampiyonluğun artık çok zor olduğunu itiraf ederken, “İstifa edecek misiniz?” sorusuna, “Yönetim benden daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir” cevabını verdi. Takımın Kasımpaşa karşısında iyi mücadele ettiğini ancak kazanmak için bunun yeterli olmadığını belirten Advocaat, “Ofansif bir orta sahamız var. Ceza sahasına daha fazla girme özgürlükleri var ama bunu yapmadılar. Bunun sebebini kendilerine sormalılar” dedi.
Krasnodar maçında Emenike’nin Kasımpaşa maçında da Van der Wiel’in ilk on birde oynamasıyla yönetime bir mesaj gönderme derdinde olmadığını söyleyen Dirk Advocaat, “Onların farklı bir kulüpte forma giymesinin daha iyi olacağını düşünmüştüm ama kulüp bulamadılar. Biz de bu durumda faydalanma yolunu seçtik. Sezon başında da söylemiştim, bu kadro doğru dengelenmiş bir kadro değil. Çok da istemeyerek söylüyorum bunu. Bir kez daha söylememeliyim ki; bu takım benim takımım değil. Devre arasında 3-4 oyuncuyla ilgili görüşlerimi söyledim. Mehmet Ekici gelmek üzereydi ancak olmadı. Yönetim devre arası transferi için elinden geleni yaptı. Ya oyuncular gelmek istemedi, ya da bazı oyuncular çok pahalıydı. Aslında hata daha önce yapıldı, şimdi değil.
Fenerbahçe’ye para için gelmediğini söyleyen Advocaat, “Kariyerimi hedefleri olan bir kulüpte bitirmek için geldim. Benim için büyük bir fırsat olabileceğini düşündüm. Ancak geldiğimde bazı konuları düzeltmek için geç kaldık. Ama bazı şeyleri düzeltemiyorsak, bunlarda baş sorumlulardan birisi de benim diye düşünüyorum. Yönetimimiz eğer daha iyi bir hoca bulursa, hemen getirsin. Ben ayrılmaya hazırım. Önümde yönetimin bir teklifi var. Martta kararımı vereceğimi söylemiştim, sözümün arkasındayım. Yönetime o zaman kararımı bildireceğim. Ama kulüp benden daha önemli. Aslında cevabı biliyorum, söyleyemiyorum. Geçen sene Pereira benden daha başarılı oldu” ifadelerini kullandı.
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