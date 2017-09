Advocaat'tan Fenerbahçe'ye mesaj geldi

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan, Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Dick Advocaat, eski takımı ile ilgili mesaj yayınladı.F.BAHÇE’DEN ayrılıp Hollanda Milli Takımı’nın başına geçen Dick Advocaat, sarı-lacivertlilerle olan iletişimini koparmıyor. En kötü döneminde Van Persie’yi milli takıma alarak sürpriz yapan deneyimli hoca, önceki gün de idari menajer Hasan Çetinkaya’ya ilginç bir mesaj attı.ADVOCAAT, “Sevgili arkadaşım Hasan Çetinkaya” sözleriyle başladığı mesajında “Futbolda her zaman hak ettiğiniz sonucu alamayabiliriniz. F.Bahçe’nin maçlarını lig başladığı günden bu yana takip ediyorum. Oynadığınız oyun çok iyi. Galibiyeti çok istediğinizi anlıyorum. Bu mücadele size özlenen sonuçları getirecektir. Takımın bu mücadeleci ruhunu yüksek tutun ve gelen sonuçlar her ne olursa olsun asla moralinizi bozmayın. Tempolu Futbol oynayamaya devam edin. Bunun sonu başarıdır. Hollandalı arkadaşın Dick” ifadelerine yer verdi.HOLLANDA Milli Takımı ile anlaşma sürecinde kendisine her türlü kolaylığı sağlayan, Süper Lig’e verilen her arada ülkesine gidip ailesini görmesine izin veren yönetime borçlu olduğunu düşünen 69 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımı çalıştırdığı dönemde oynanan futbolu sürekli eleştirmiş, futbolcuların yetersiz olduğunu her fırsatta dile getirerek tepki çekmişti.ŞAMPİY10