Advocaat'tan flaş Galatasaray itirafı!
Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, çarpıcı sözler sarfetti.
"Deplasmanda Galatasaray ile oynadık, Galatasaray'ın son dakikaya kadar savaşacağını biliyorduk. İlk yarıda iki takım da çok çalıştı, mücadele etti, pozisyon yoktu ve Galatasaray biraz daha oyuna hakim gözüktü. Harika bir maç mı oldu? Hayır. Ama burada golü atan biz olduk ve bu stattan kazanarak ayrıldık. Selçuk ile Sneijder harika oyuncular, onlara biraz daha baskı kurmak zorundaydık. Adil olmak zorundayım, Galatasaray bugün bizden daha iyiydi ve maçın büyük bir bölümüne de hakim olan taraftı. Artık önümüzde kupa maçı var ve bu maçı düşüneceğiz. Sistemle ilgili bir sorun yok. Kendi sahamızda oynadığımız maçları 5-6 bin kişiye oynuyoruz. Bizim taraftarımıza ihtiyacımız var, rakip takımı, hakemi baskı altına alabilecek bir taraftara ihtiyacımız var. 25 bin üzerinde oynadığımız maçlara baktığımızda hepsini kazandık. 4 maçımız var ve taraftarımızı maça bekliyoruz."
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