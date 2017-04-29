Advocaat'tan Hollanda'ya büyük şok!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Hollanda basınının sorularına yanıt verdi ve Hollanda'ya geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı.
"Hollanda'ya dönseniz daha iyi, benim söyleyecek bir şeyim yok" diyerek söze başlayan Advocaat, "Aslında konu çok basit, herhangi bir imza atmış değilim. O yüzden beklemeliyiz. Mayıstan önce başka bir görüşme olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.
Alınan kötü sonuçların ardından Danny Blind ile yollarını ayıran Hollanda Futbol Federasyonu ilk olarak El Cezire'yi çalıştıran Henk ten Cate'ye gitmişti. Fakat Ten Cate, kendisine yeteri kadar güvenilmediğini hissettiği için teklifi reddederken elde bir tek Advocaat kaldı.
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