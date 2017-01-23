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Advocaat: Transfer istediğimi hep söyledim

Advocaat: Transfer istediğimi hep söyledim.16959
  • Giriş : 23.01.2017 / 09:41:00

Advocaat, dün akşam takımının aldığı galibiyet sonrası açıklama yaptı.

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Medipol Başakşehir mücadelesinden galip ayrılan Fenerbahçe'de moraller düzeldi. Teknik direktör Advocaat ise takımından memnun olduğunu belirtti ve yeni trnsferler de istediğini söyledi.

Hollandalı teknik adam "Kesinlikle en iyi maçımız değildi ancak takımımız çok mücadele etti ve gayret gösterdi. Zorlu bir rakip karşısında, kazanmak mecburiyetinde olduğumuz bir maçtı ve aldığımız 3 puandan dolayı çok memnunuz. Bu akşamki galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Bugün sahaya ilk 11'de çıkan Alper, Ozan, Salih üçlüsünün performansını nasıl bulduğu sorusunu isim verneden yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim için önemli olan takım performansı, bireysel performans değil. Tüm oyuncularımız çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler, Çok iyi oynamadılar ancak bu mücadeleyi gösterirseniz fark yaratabilirsiniz. İlk maçta çok daha iyi bir Futbol ortaya koymuştuk ancak bugün mücadelemizle 3 puanı kazandık." ifadelerini kullandı.

"Ozan yüzde yüz fit değildi"

Advocaat, devre Ozan Tufan'ı devre arasında oyundan almasıyla ilgili olarak "Bacağında bir problem vardı. Böyle maçlarda yüzde yüz fit olmanız lazım. Ozan sakatlığından dolayı yüzde yüz fit değildi ve o yüzden oyundan aldık" dedi.

"Caiçara'nın pozisyonu penaltı"

Hollandalı Futbol adamı, ikinci yarıda Hasan Ali'nin ortasında Caiçara'nın eline çarpan pozisyonu röportaj sırasında yayıncı kuruluşun ekranından gördü ve "Gördüğünüz gibi bu pozisyonda net bir şekilde elle müdahale var ve penaltı olması lazım" dedi.

Advocaat: Ben bunu hep söylüyorum

Basın toplantısında da önemli açıklamalara imza atan tecrübeli teknik direktör, Advocaat transfer istediğini ve gelecek sezonun yapılanmasına başladıklarını ifade etti.

İşte Hollandalı'nın basın toplantısındaki önemli notları;

"Bu akşam aldığımız galibiyetle yapacağımız transferlerin hiçbir alakası yok. Yeni transferlere ve takviyeye ihtiyacımız var. Ben bunu hep söylüyorum. Gelecek seneyi de planlıyoruz."

"Hayatta 'eğer' diyerek zengin olamazsınız. Bu kavramın bir anlamı yok. Biz kazandık 3 puanı aldık.Hakemler bu işin önemli bir parçası. Yanlış ya da doğru kararlarla sonuçları etkileyebilirler.Hakemler konuşuluyorsa bunun nedeni araştırılmalı. Burada o zaman bir yanlış var demektir."

"Başakşehir de Adanaspor'a puan kaybetti. Haklısınız bu tarz maçları kazanmalıydık. Çok puan kaybımız oldu."

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