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AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok

AFAD Müdürü: Leyla'da iz yok.15237
  • Giriş : 21.06.2018 / 11:41:00

Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı.

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Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, bayramda kayolan minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı ve köyün tüm sınırlarında arama yapıldığını ama küçük kızdan tek bir iz olmadığını belirtti.

Ağrı’da, Ramazan Bayramı’nın birinci günü ziyaretine gittikleri dedesinin Bezirhane köyündeki evinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor.

Türkiye genelinde 80 ilde müdürlüğü bulunan  11 ilde ise arama-kurtarma birlikleri olan AFAD, Ankara ve İstanbul ile birlikte en deneyimli arama-kurtarma ekiplerini içinde barındıran Van birliğini bölgeye gönderdi.

Aydemir'i arama çalışmalarını sürdürdükleri belirten Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Köy içinde ve çevresinde aranmadık yer kalmadı. Metruk binalardan tutunda tandır tipi dediğimiz evlere, eski su kuyularına baktık. Köy içerisinde bulunan dere yatağına, buğday kuyularına, sazlıklara, her yere bakıyoruz. Köyün bütün sınırlarında arama yaptık, Leyla'dan tek bir iz yok" dedi.

TRT

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