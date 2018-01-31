Afganistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Sarsıntıda can ve mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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