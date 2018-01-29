Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe saldırı düzenlendi. Afgan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin de yaralandığını bildirdi.
Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.
Geçen cumartesi günü Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı.
Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti.
NTV
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