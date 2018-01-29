Facebook Twitter Rss

Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü

Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü.21519
  • Giriş : 29.01.2018 / 10:11:00

Afganistan'ın başkenti Kabil'de kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri birliğe saldırı düzenlendi. Afgan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 10 askerin de yaralandığını bildirdi.

Veziri, 4 saat süren çatışmanın ardından 3 saldırganın ölü ele geçirildiğini, bir saldırganın sağ yakalandığını ifade ederek, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını söyledi.

Geçen cumartesi günü Kabil'deki eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen saldırıda çoğunluğu sivil 103 kişi hayatını kaybetmiş, 235 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlenmişti.

NTV

TSK'dan ağır darbe!

Dünyanın gözü Soçi'de!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü

Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde katliam gibi bir kaza yaşandı.

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde saldırı düzenlendi.

 

Afganistan'da patlama: 40 kişi can verdi

Afganistan'da patlama: 40 kişi can verdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araç patlatıldı.

David Copperfield'a cinsel taciz suçlaması

David Copperfield'a cinsel taciz suçlaması

Ünlü ilizyonist David Copperfield, cinsel tacizle suçlanıyor.

 

Rusya'dan Almanya'nın ambargosu yorumu

Rusya'dan Almanya'nın ambargosu yorumu

Rusya'dan Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu yorumladı.

Pentagon açıkladı: Türkiye ile krizde değiliz!

Pentagon açıkladı: Türkiye ile krizde değiliz!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya